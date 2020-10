Briatore contro De Luca: "Incompetente, a discapito del suo popolo" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federico Garau "Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia 'prostatite ai polmoni' si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva": l'affondo dell'imprenditore piemontese contro il governatore campano Un numero quotidiano di tamponi naso-faringei tra i più bassi in Italia nella regione da lui amministrata, il netto incremento dei casi di contagio ed il rischio che i posti in terapia intensiva possano non essere sufficienti, ora addirittura la chiusura delle scuole fino al prossimo 30 ottobre: tutto questo ha portato al centro delle polemiche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, attaccato anche da Flavio Briatore oltre che dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'imprenditore piemontese ha colto la palla al balzo per affondare un colpo nei confronti del ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federico Garau "Se a fine estate il Presidente Deinvece di pensare alla mia 'prostatite ai polmoni' si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva": l'affondo dell'imprenditore piemonteseil governatore campano Un numero quotidiano di tamponi naso-faringei tra i più bassi in Italia nella regione da lui amministrata, il netto incremento dei casi di contagio ed il rischio che i posti in terapia intensiva possano non essere sufficienti, ora addirittura la chiusura delle scuole fino al prossimo 30 ottobre: tutto questo ha portato al centro delle polemiche il governatore della Campania Vincenzo De, attaccato anche da Flaviooltre che dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'imprenditore piemontese ha colto la palla al balzo per affondare un colpo nei confronti del ...

