Benevento5 | debutto stagionale al PalaTedeschi a porte chiuse

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilrende noto che in seguito all’ordinanza sindacale n.100651/2020 del 16 ottobre 2020 con la quale è stata stabilita “l’assenza di pubblico alle manifestazioni sportive di ogni tipo ed attività nei luoghi chiusi (palazzetti, palestre ecc. ecc.) nei giorni dal 16 al 18 p.v.”, la gara– Leoni Acerra, valida come prima giornata del campionato di serie B di calcio a 5 in programma il 17 ottobre alalle ore 16, si svolgerà a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.