Autista Atm aggredito nella notte | “Chiuso nella mia cabina”

Ennesimo grave episodio di violenza che coinvolge un conducente d'autobus. Stavolta succede sulla linea notturna, violenza inaudita cosi, dal nulla. Ennesimo episodio di violenza a caratterizzare il servizio notturno di un autobus di violenza. Gli episodi violenti n certi ambiti sono in continuo aumento, testimonianza del fatto che occorrono probabilmente controlli, che la situazione forse non è sicura come si pensa, che i conducenti spesso, rischiano davvero troppo. L'episodio nasce dal nulla, come quasi sempre, protagonista, o meglio vittima, un Autista con moglie e figli e 25 anni di servizio in azienda. Racconta di due uomini, italiani, sui 45 anni, che ad un certo punto salgono sull'autobus. Cominciano a parlare a voce alta, sono visibilmente ubriachi, gli altri passeggeri si guardano intorno

Ultime Notizie dalla rete : Autista Atm Autista Atm aggredito: «Io assediato nella cabina sul mio autobus notturno» Leggo.it Autista Atm aggredito: «Io assediato nella cabina sul mio autobus notturno»

«Se i miei aggressori fossero riusciti a rompere il vetro della cabina di guida mi avrebbero massacrato di botte, ero imprigionato nel gabbiotto. Stavolta me la sono cavata, ma ...

