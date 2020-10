A 50 anni dalla rivolta operaia le fabbriche non esistono più, lo sfruttamento invece è brutale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato e domenica prossimi, il 17 e 18 ottobre, si terrà a Torino – fruibile anche in diretta streaming – un Convegno internazionale su “1969/70 gli anni della rivolta operaia ci parlano di oggi”. Nel convegno vogliamo innanzitutto ricordare quando gli operai hanno rovesciato il mondo – non solo in Italia – ed hanno saputo imporre la loro civiltà fatta di diritti e dignità ad un padronato che badava solo ai propri profitti. Oggi, in una situazione in cui ti insegnano sin da piccolo a piegare la testa – perché non ci sono soldi e in ogni caso non è possibile fare nulla – vogliamo ricordare e festeggiare la rivolta operaia che ha rovesciato il luogo comune dell’impotenza sociale. Non è vero che There Is Not ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato e domenica prossimi, il 17 e 18 ottobre, si terrà a Torino – fruibile anche in diretta streaming – un Convegno internazionale su “1969/70 glidellaci parlano di oggi”. Nel convegno vogliamo innanzitutto ricordare quando gli operai hanno rovesciato il mondo – non solo in Italia – ed hanno saputo imporre la loro civiltà fatta di diritti e dignità ad un padronato che badava solo ai propri profitti. Oggi, in una situazione in cui ti insegnano sin da piccolo a piegare la testa – perché non ci sono soldi e in ogni caso non è possibile fare nulla – vogliamo ricordare e festeggiare lache ha rovesciato il luogo comune dell’impotenza sociale. Non è vero che There Is Not ...

