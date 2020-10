18 | il dibattito parallelo è un boomerang per Trump

AffInt : ????È stato lo zapping più anomalo d'America: naufragato il dibattito virtuale, Donald Trump e Joe Biden si sono ritr… - valentinacefalu : RT @ggramaglia: Buongiorno. Ora - ggramaglia : Buongiorno. Ora -

Ultime Notizie dalla rete : dibattito parallelo

Formiche.net

Per la Johns Hopkins University, all’ora dei due dibattiti paralleli si contavano nell’Unione quasi 7.980.000 contagi – oggi saranno otto milioni – e 217.700 vittime. Con 62.000 contagi ...Il dibattito che non c'era e ora improvvisamente c'è ... 21:05), si va in onda in simultanea con il townhall di Biden su Abc. Mondi paralleli. La campagna di Trump sta battendo a tappeto la Florida, ...