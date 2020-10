Un falso Brad Pitt la deruba e le promette di sposarla | lei fa causa a quello vero

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Alzi la mano la donna che non sarebbe felice di ricevere una proposta di nozze da Brad Pitt. Certo, se la proposta in questione arrivasse via Internet, e perdipiù accompagnata dalla richiesta di (tanti) soldi, qualche dubbio alla promessa sposa dovrebbe venire. La texana Kelli Christina, dirigente di un’assicurazione sanitaria, non ne ha avuti. Era certa che il divo di Hollywood – dopo Jennifer Aniston e Angelina Jolie – sull’altare avrebbe portato proprio lei. E in attesa dei fiori d’arancio, per garantirsi la partecipazione dell’attore a una serie di eventi benefici, gli ha versato 40mila dollari. In realtà si tratta di una truffa online. L’uomo con il quale ha avuto a che fare Kelli è un imbroglione che si è spacciato per Brad Pitt.