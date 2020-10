Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Orsato per Sampdoria-Lazio e Ayroldi per Roma-Benevento (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli arbitri della quarta giornata di Serie A: Orsato a Marassi e Ayroldi all'Olimpico. Queste, comunque, tutte le designazioni arbitrali: Napoli-Atalanta, sabato, h 15,: Di Bello di Brindisi, Passeri-... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) GlidiA:a Marassi eall'Olimpico. Queste, comunque, tutte le designazioni arbitrali: Napoli-Atalanta, sabato, h 15,: Di Bello di Brindisi, Passeri-...

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Dexter, è ufficiale: Michael C. Hall torna per un'ultima stagione Sky Tg24 Serie A, gli arbitri: Inter-Milan a Mariani, Fourneau per Crotone-Juventus

Serie A, gli arbitri della 4giornata

Juventus, in programma sabato sera, è stato invece designato Fourneau. Napoli-Atalanta, di scena sabato alle 15, sarà diretta da Di Bello, Ayroldi arbitrerà invece Roma-Benevento. Le designazioni arbi ...

