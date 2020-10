Scuole chiuse, Azzolina: “E’ stata presa una decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le Scuole per i prossimi 15 giorni a fronte dell'aumento dei contagi nella Regione è "gravissima e profondamente sbagliata". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo ai microfoni della trasmissione Zapping su Radio Rai 1. Il ministro ha parlato di "inopportuno accanimento di De Luca contro le Scuole: è stato l'ultimo a riaprirle e il primo a richiuderle. La scuola in questo momento è invece il luogo più sicuro per i nostri ragazzi, non solo per l'aspetto sanitario ma anche per altro. Proprio la Campania dovrebbe tenerle aperte. Cosa faranno da domani gli studenti campani?". Azzolina ha anche sottolineato, dopo aver appreso ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladel governatore della Campania Vincenzo De Luca di tenereleper i prossimi 15 giorni a fronte dell'aumento dei contagi nella Regione è "gravissima e profondamente sbagliata". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia, intervenendo ai microfoni della trasmissione Zapping su Radio Rai 1. Il ministro ha parlato di "inopportuno accanimento di De Luca contro le: è stato l'ultimo a riaprirle e il primo a richiuderle. La scuola in questo momento è invece il luogo più sicuro per i nostri ragazzi, non solo per l'aspetto sanitario ma anche per altro. Proprio la Campania dovrebbe tenerle aperte. Cosa faranno da domani gli studenti campani?".ha anche sottolineato, dopo aver appreso ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - Mr_Torax : RT @zynedo: Momento di pura avanguardia a SkyTg24. Inviato a Napoli annuncia record di contagi e scuole chiuse. Alle sue spalle improvvisam… - giantico : RT @marco_gervasoni: Il governo non dice nulla? Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre, l'ordinanza di De Luca - La Repubblica… -