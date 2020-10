Rissa di rom a colpi di catene, bastoni e spranghe. Paura in pieno giorno a Roma (video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Urla e Paura per una Rissa in strada, in pieno giorno, a Roma. Un video, diventato ben presto virale e rilanciato dal profilo Twitter Radio Savana, vede un diverbio e poi un gruppo di rom scendere al volo dall’auto e battersi a colpi di bastoni, catene e spranghe contro un altro gruppo. Rom, regolamento di conti e la fuga Un regolamento di conti in piena regola, tra passanti ignari e terrorizzati dalla violenza cieca che si scatena davanti a loro che urlano per la Paura. La Rissa da Far West finisce con una fuga precipitosa. Scrive Radio Savana: «Arricchimento culturale a Roma: risorse rom (come da audio) assaltano con bastoni e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Urla eper unain strada, in, a. Un, diventato ben presto virale e rilanciato dal profilo Twitter Radio Savana, vede un diverbio e poi un gruppo di rom scendere al volo dall’auto e battersi adicontro un altro gruppo. Rom, regolamento di conti e la fuga Un regolamento di conti in piena regola, tra passanti ignari e terrorizzati dalla violenza cieca che si scatena davanti a loro che urlano per la. Lada Far West finisce con una fuga precipitosa. Scrive Radio Savana: «Arricchimento culturale a: risorse rom (come da audio) assaltano cone ...

