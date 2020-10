Rimane bloccata nel cimitero e muore di ipotermia: “Colpa della polizia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una mamma Rimane bloccata nel cimitero dopo un’incidente in bici, la polizia non riesce a trovarla in tempo e muore per ipotermia. Sono passati due anni da quando Jacqueline Parsons, mamma 56enne di Hull, è morta senza possibilità di scampo nel cimitero della città britannica. Quel giorno, il 28 ottobre del 2018, la donna era … L'articolo Rimane bloccata nel cimitero e muore di ipotermia: “Colpa della polizia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una mammaneldopo un’incidente in bici, la polizia non riesce a trovarla in tempo eper. Sono passati due anni da quando Jacqueline Parsons, mamma 56enne di Hull, è morta senza possibilità di scampo nelcittà britannica. Quel giorno, il 28 ottobre del 2018, la donna era … L'articoloneldi: “Colpapolizia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Rimane bloccata Maltempo, auto rimane bloccata nel sottopasso allagato di via Velinia Rietinvetrina Lockdown Arzano: i commercianti bloccano le strade (VIDEO)

Protesta degli esercenti costretti a chiudere dopo il picco di contagi: "Provvedimento inutile se poi è possibile entrare e uscire dal paese" ...

Arzano si ribella al lockdown: la protesta di commercianti e cittadini

Decine di commercianti hanno bloccato le strade di Arzano e dato il via ad una protesta contro il lockdown istituito dal sindaco.

