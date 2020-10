Nino Spirlì, da autore di Forum a Governatore della Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nino Spirlì negli studi di Forum Dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, avvenuta nelle scorse ore a Cosenza e accompagnata da sgomento, a guidare la Regione Calabria sino alle prossime elezioni sarà Nino Spirlì, ex autore televisivo di programmi quali Forum e La Fattoria. Attuale Vicepresidente regionale e assessore alla Cultura e al Commercio, secondo quanto stabilito dalla legge, l’uomo assumerà ad interim e con funzioni vicarie l’incarico della Santelli. Chi è Nino Spirlì Attore di teatro e regista, Spirlì in passato è stato responsabile del dipartimento Cultura di Forza Italia, ruolo poi ricoperto anche in Fratelli d’Italia, partito dal quale si è poi ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020)Spirlì negli studi diDopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, avvenuta nelle scorse ore a Cosenza e accompagnata da sgomento, a guidare la Regionesino alle prossime elezioni saràSpirlì, extelevisivo di programmi qualie La Fattoria. Attuale Vicepresidente regionale e assessore alla Cultura e al Commercio, secondo quanto stabilito dalla legge, l’uomo assumerà ad interim e con funzioni vicarie l’incaricoSantelli. Chi èSpirlì Attore di teatro e regista, Spirlì in passato è stato responsabile del dipartimento Cultura di Forza Italia, ruolo poi ricoperto anche in Fratelli d’Italia, partito dal quale si è poi ...

