Mps | Alessandro Profumo e Fabrizio Viola condannati a sei anni per false comunicazioni sociali e manipolazione informativa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono statiin primo grado a seidi reclusione, sotto processo in qualità di ex presidente ed ex ad di Mps in un filone dell’indagine sulla banca senese legato ai derivati Alexandria e Santorini. L’accusa era diper la contabilizzazione dal 2012 alla semestrale 2015 di derivati per 5 miliardi presentati a bilancio come BTp. Il tribunale li ha ritenuti responsabili dei capi di imputazione B e C, cioèrelative alla semestrale del 2015 e aggiotaggio. Gli altri reati sono stati dichiarati prescritti ...