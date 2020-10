Morte di Jole Santelli, annullata la Conferenza Stato-Regioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria. Per rispetto di Jole Santelli la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata ». Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria. Per rispetto dila seduta dellaprevista per oggi sarà rinviata ». Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari...

myrtamerlino : La notizia della morte di Jole #Santelli mi colpisce come un fulmine a ciel sereno: una #donna forte e combattiva c… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - AzzolinaLucia : Ho appreso poco fa la tragica notizia della morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Alla sua… - nuriachristine : RT @MPenikas: FQ: Bernini in lacrime al Senato per la morte di Jole Santelli: il suo discorso più volte interrotto dal pianto https://t.co… - Deep_Damage1 : di corrotti assenteisti, che fa solo i propri interessi e che sta collaborando a svendere questa nazione! Per le pe… -