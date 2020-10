Morgan si candida a sindaco di Milano: “Mi piacciono le sfide” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Morgan è pronto a lanciarsi in una nuova avventura e non dal punto di vista musicale. Marco Castoldi, nome d’arte dell’ex cantante dei Bluvertigo, ha infatti virato i suoi interessi verso la politica, sollecitato da un amico che ha decisamente esperienza in merito. In vista delle elezioni comunali, che vedranno tante tra le più importanti città italiane andare al voto, Morgan ha deciso di candidarsi come sindaco di Milano. Morgan, un candidato fuori dal comune È certamente la capitale finanziaria e d’avanguardia d’Italia e una delle città più ambite da governare. Milano vede un candidato sindaco del tutto fuori programma in questo tornante ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)è pronto a lanciarsi in una nuova avventura e non dal punto di vista musicale. Marco Castoldi, nome d’arte dell’ex cantante dei Bluvertigo, ha infatti virato i suoi interessi verso la politica, sollecitato da un amico che ha decisamente esperienza in merito. In vista delle elezioni comunali, che vedranno tante tra le più importanti città italiane andare al voto,ha deciso dirsi comedi, unto fuori dal comune È certamente la capitale finanziaria e d’avanguardia d’Italia e una delle città più ambite da governare.vede untodel tutto fuori programma in questo tornante ...

