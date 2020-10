L'Oms: 'Niente vaccinazione di massa, i giovani dovranno aspettare fino al 2022' (Di giovedì 15 ottobre 2020) i ragazzi dovranno attendere. Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell' , Soumya Swaminathan, avvertendo ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) i ragazziattendere. Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirusal. Lo ha detto la ricercatrice capo dell' , Soumya Swaminathan, avvertendo ...

Covid, l'Oms: «Niente vaccinazione di massa, i giovani dovranno aspettare fino al 2022»

Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che non sarà possibile una ...

