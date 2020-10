L’epidemia è entrata in una fase acuta. Contagi in progressivo aumento. Brusaferro: “A scuola la trasmissione del virus è limitata. Importante monitorare e rispettare le regole” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Si assiste a una accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. E’ quanto scrive l’Istituto superiore della Sanità nel suo report settimanale. “E’ quindi necessaria – aggiungono dall’Iss – una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette”. “Si fa appello alla popolazione – aggiungono – di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Si assiste a una accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormaiin unaconnel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. E’ quanto scrive l’Istituto superiore della Sanità nel suo report settimanale. “E’ quindi necessaria – aggiungono dall’Iss – una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette”. “Si fa appello alla popolazione – aggiungono – di ...

