Keita: «Sono pronto, voglio vincere con la Sampdoria» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Keita Balde non vede l’ora di scendere in campo e fa una promessa ai tifosi della Sampdoria in vista del derby contro il Genoa La Sampdoria accoglie Keita Balde e l’attaccante si racconta in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. CONDIZIONE – «Sono pronto, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli». LAZIO – «È una bellissima partita e Sono felice di sfidargli, gli Sono affezionato ma ora voglio solo vincere con la Sampdoria e dar tutto se andrò in campo». DERBY – «Non ci avevo pensato finora. Io quando ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)Balde non vede l’ora di scendere in campo e fa una promessa ai tifosi dellain vista del derby contro il Genoa LaaccoglieBalde e l’attaccante si racconta in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. CONDIZIONE – «, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli». LAZIO – «È una bellissima partita efelice di sfidargli, gliaffezionato ma orasolocon lae dar tutto se andrò in campo». DERBY – «Non ci avevo pensato finora. Io quando ...

