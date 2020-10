Juventus-Napoli 3-0, Tosel: “Servono norme che non ammettano interpretazioni contrastanti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di ieri è arrivata la decisione ufficiale in merito al match non disputato tra Juventus e Napoli, con l’assegnazione del 3-0 a tavolino per i bianconeri e di un punto di penalizzazione per i partenopei. L’ex giudice sportivo della Lega Serie A, Giampaolo Tosel, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha espresso il proprio parere riguardo a tale vincenda: “La sentenza Juventus-Napoli? Ho apprezzato l’alto livello di professionalità nell’acquisizione del materiale probatorio e su come è stato stilato il giudizio. Un’osservazione sento di farla: non è possibile che il comportamento di una società di calcio dipenda dalle valutazioni non sempre concordanti di due aziende sanitarie, nel caso Napoli 1 ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di ieri è arrivata la decisione ufficiale in merito al match non disputato tra, con l’assegnazione del 3-0 a tavolino per i bianconeri e di un punto di penalizzazione per i partenopei. L’ex giudice sportivo della Lega Serie A, Giampaolo, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha espresso il proprio parere riguardo a tale vincenda: “La sentenza? Ho apprezzato l’alto livello di professionalità nell’acquisizione del materiale probatorio e su come è stato stilato il giudizio. Un’osservazione sento di farla: non è possibile che il comportamento di una società di calcio dipenda dalle valutazioni non sempre concordanti di due aziende sanitarie, nel caso1 ...

