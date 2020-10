Jude Law: "Noi maschi dobbiamo ancora fare un passo avanti e capire come si diventa uomini migliori" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ho scelto di vivere come voglio, piuttosto che diventare quello che la gente pensa io debba essere”. A parlare sul numero di Graziain edicola questa settimana è Jude Law. L’attore, da poco diventato padre per la sesta volta, ha parlato anche della forza che ha trovato nell’amore familiare:“Per me una famiglia così numerosa è comunque una benedizione, perché i miei genitori erano entrambi orfani, entrambi adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto. Uno dei miei meriti è aver fatto crescere la tribù dei Law”.Nel film The Nest, prossimamente in uscita, Jude Law è un ricco uomo d’affari che dall’America torna in Gran Bretagna, perde via via tutto e lotta per mantenere il suo status agli occhi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ho scelto di viverevoglio, piuttosto chere quello che la gente pensa io debba essere”. A parlare sul numero di Graziain edicola questa settimana èLaw. L’attore, da pocoto padre per la sesta volta, ha parlato anche della forza che ha trovato nell’amore familiare:“Per me una famiglia così numerosa è comunque una benedizione, perché i miei genitori erano entrambi orfani, entrambi adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto. Uno dei miei meriti è aver fatto crescere la tribù dei Law”.Nel film The Nest, prossimamente in uscita,Law è un ricco uomo d’affari che dall’America torna in Gran Bretagna, perde via via tutto e lotta per mantenere il suo status agli occhi ...

