Israele riprende la colonizzazione | Emirati e Bahrain tacciono

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Benyamin Netanyahu ieri, chiedendo alla Knesset di ratificare l’Accordo di Abramo, ha sottolineato i progressi continui della normalizzazione dei rapporti traedcominciata ad agosto e segnata in queste settimane da eventi simbolici. Come il primo volo, della Etihad, partito due giorni fa da Milano e diretto ad Abu Dhabi, che ha sorvolato per la prima volta lo spazio aereo israeliano. La soddisfazione del premier è ampiamente giustificata. Gli– e così il, l’altra monarchia del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Israele riprende

Mosaico-cem.it

Nella ripresa la Danimarca controlla e porta a casa il risultato ... Nel gruppo 4 non è bastato alla Slovacchia il gol in apertura di Hamsik in casa contro Israele, che ha vinto per 3-2 con tripletta ...Territori occupati. Il portale d'informazione Axios rivela che Bruxelles non approverà aiuti aggiuntivi per i palestinesi se l'Anp non rilancerà le relazioni con Israele interrotte a causa del piano d ...