I Mercenari la trama dell’action all star su Rai 4 stasera giovedì 15 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 15 ottobre 2020) I– The Expendables l’action allsu Rai 4 giovedì 15e trailer I– The Expendables è l’action allscritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone che ha riunito un po’ di amicid’azione anni ’80 da Doplh Lundgren a Mickey Rourk da Bruce Willis a Jason Statham e Arnold Schwarzenegger. Il film del 2010, che ha avuto anche 2 sequel, è un tributo ai film d’azione degli anni ’80 e ’90 quei film tutti inseguimenti e sparatorie ma capaci anche di avere una nota ironica. Il film ha incassato 274 milioni di dollari in tutto il mondo. I– The Expendables ladel ...