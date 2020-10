Giro d’Italia 2020, tamponi a tutte le squadre: controlli tra stasera e domattina. Più sicurezza per la Corsa Rosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al Giro d’Italia 2020 verrà effettuato un Giro supplementare di tamponi per verificare se in gruppo ci sono eventuali nuove positività al Covid-19. Gli organizzatori di RCS Sport hanno infatti predisposto nuovi test a tutte le squadre tra la serata odierna e la mattinata di domani, ovvero prima della partenza della tredicesima tappa (la Cervia-Conselice, frazione che precede un weekend di fuoco con la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo). La decisione è stata presa per garantire più sicurezza ai vari team, dopo che sono stati verificati otto casi di positività in 12 giorni di Corsa (tra loro tre ciclisti: il britannico Simon Yates della Mitchelton-Scott, l’olandese Steven ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ald’Italiaverrà effettuato unsupplementare diper verificare se in gruppo ci sono eventuali nuove positività al Covid-19. Gli organizzatori di RCS Sport hanno infatti predisposto nuovi test aletra la serata odierna e la mattinata di domani, ovvero prima della partenza della tredicesima tappa (la Cervia-Conselice, frazione che precede un weekend di fuoco con la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo). La decisione è stata presa per garantire piùai vari team, dopo che sono stati verificati otto casi di positività in 12 giorni di(tra loro tre ciclisti: il britannico Simon Yates della Mitchelton-Scott, l’olandese Steven ...

