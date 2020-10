GF Vip, Tommaso Zorzi ancora in crisi: Elisabetta Gregoraci gli tende una mano “Voglio aiutarti…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha appreso del momento di difficoltà di Tommaso Zorzi. “Non riesce a essere tranquillo” dice Oppini preoccupato “adesso provo a parlargli, magari gli faccio bene” confida la showgirl. GF Vip, Gregoraci tende la mano a Tommaso Zorzi: “Io voglio aiutarti…” La ex moglie di Flavio Briatore,... L'articolo GF Vip, Tommaso Zorzi ancora in crisi: Elisabetta Gregoraci gli tende una mano “Voglio aiutarti…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020), rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha appreso del momento di difficoltà di. “Non riesce a essere tranquillo” dice Oppini preoccupato “adesso provo a parlargli, magari gli faccio bene” confida la showgirl. GF Vip,la: “Io voglio aiutarti…” La ex moglie di Flavio Briatore,... L'articolo GF Vip,ingliuna“Voglio aiutarti…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

