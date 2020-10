GF VIP | il disperato appello di Olga | la donna cui Guenda ha “rubato” il marito

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un vero e proprio ciclone minaccia di travolgereGoria, figlia di Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, che si trova con lei nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Come si è scoperto qualche giorno fa (lo ha scritto Gabriele Parpiglia sul sito “Giornalettismo”),non è single come ha dichiarato entrando nella Casa più spiata d’Italia. Fin qui nulla di male, se non fosse che l’uomo in questione – che risponde al nome di Telemaco Dell’Aquila – era sposato. O meglio lo è ancora, visto che non ha divorziato. Tuttavia ha lasciato sua moglie,, proprio per stare con, che ha conosciuto la scorsa estate in un resort dove entrambi erano in vacanza. MaDell’Aquila è ben decisa a non farsi mettere da ...