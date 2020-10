GF Vip, chi potrebbe essere il concorrente che farà innamorare Tommaso Zorzi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alfonso Signorini annuncia l’ingresso nella casa di un concorrente gay per essere corteggiato da Zorzi. E scatta il totonomi. Due, tre settimane. Non di più. È quanto dobbiamo aspettare per vedere sugli schermi della casa più spiata dagli italiani un nuovo concorrente, che entrerà apposta per poter essere corteggiato da Tommaso Zorzi. È stato lo … L'articolo GF Vip, chi potrebbe essere il concorrente che farà innamorare Tommaso Zorzi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alfonso Signorini annuncia l’ingresso nella casa di ungay percorteggiato da. E scatta il totonomi. Due, tre settimane. Non di più. È quanto dobbiamo aspettare per vedere sugli schermi della casa più spiata dagli italiani un nuovo, che entrerà apposta per potercorteggiato da. È stato lo … L'articolo GF Vip, chiilche faràproviene da leggilo.org.

Angela91973166 : #GFVIP 2020: chi vuoi salvare tra Matilde Brandi, Stefania Orlando e Guenda Goria? - enzoprimerano27 : @nonnesonulla_ A parte Brosio chi minchia sono gli altri vip di cosa? Boh #gfvip - CHENBAE45959461 : RT @federica1119: #GFVIP vi ricordate quando è uscito Denis chi era l'unica che piangendo chiese ai compagni vip di unirsi a lei x fare un… - pallinabluu : Per chi ama the sims presto su youtube partirà il grande fratello vip sims edition. Ovviamente non potevano mancare… - sdcsroberts : RT @federica1119: #GFVIP vi ricordate quando è uscito Denis chi era l'unica che piangendo chiese ai compagni vip di unirsi a lei x fare un… -