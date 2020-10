Enrico Montesano e la mascherina: “All’aperto, distanziati è inutile” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il popolare attore romano torna a parlare del caso che l’ha visto scontrarsi con le forze dell’ordine qualche giorno fa, sul suo atteggiamento rispetto all’utilizzo della mascherina. Enrico Montesano (Facebook)Enrico Montesano torna a parlare di mascherine, dopo i fatti che lo hanno visto coinvolto la scorsa settimana. Intervenuto alla trasmissione tv “Stasera Italia”, il popolare attore e conduttore tv, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione in merito all’utilizzo della mascherina, considerato quanto era successo nei giorni scorsi, ed i commenti, pro e soprattutto contro, che a quella vicenda sono poi seguiti. La scorsa settimana, Montesano era in piazza insieme al leader della Lega, Matteo Salvini, per ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il popolare attore romano torna a parlare del caso che l’ha visto scontrarsi con le forze dell’ordine qualche giorno fa, sul suo atteggiamento rispetto all’utilizzo della(Facebook)torna a parlare di mascherine, dopo i fatti che lo hanno visto coinvolto la scorsa settimana. Intervenuto alla trasmissione tv “Stasera Italia”, il popolare attore e conduttore tv, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione in merito all’utilizzo della, considerato quanto era successo nei giorni scorsi, ed i commenti, pro e soprattutto contro, che a quella vicenda sono poi seguiti. La scorsa settimana,era in piazza insieme al leader della Lega, Matteo Salvini, per ...

Tg3web : Enrico Montesano è stato fermato dalla Polizia senza mascherina in strada. Sulla scelta del comico, che nei giorni… - Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - cribalda69 : RT @purtroppo: Vi ricordate i film degli anni settanta dove Enrico Montesano impersonava spesso un cretino? Ecco: non stava recitando. - Vonagel : RT @pierpi13: Enrico Montesano declassato a Enrico Monte -