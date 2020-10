Daniel Maldini “lotta” con Ibra | «Sono ancora vivo»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ride su Instagram. Il giocatore ha pubblicato una storia che lo ritrae in allenamento, mentre Zlatanhimovic lo “aggredisce” scherzosamente: «», rassicura i tifosi del Milan. Foto: Instagram personale L'articolo“lotta” con: «» proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Ibra 'aggredisce' Maldini in allenamento, Daniel rassicura: 'Sono ancora vivo!': Ibra 'aggredisce' Maldini in allen… - PianetaMilan : Lo 'scontro' a #Milanello tra @Ibra_official e Daniel #Maldini (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Maldini

Pianeta Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Zlatan Ibrahimovic contro Daniel Maldini. No, tranquilli, nessuna lite. Ma il giovane rossonero rassicura tutti: ...L’ultima volta poteva essere la prima, ma il destino optò per la pazienza. E Daniel Maldini ha aspettato. Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il ...