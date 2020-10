Da gennaio stop al blocco dei licenziamenti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo sembra aver ha deciso: ildeiin scadenza il 31 dicembre non verrà prorogato. Lo conferma anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «Non è pensabile un ulteriore». La legge di bilancio è attesa a giorni in consiglio dei ministri, preceduta ieri sera da un lungo vertice tra Conte e Gualtieri. E nella stessa riunione è attesa l’approvazione di una prima bozza di Recovery Plan. Ma in attesa dei soldi europei, la coperta resta corta e la sensazione è che potrebbero servire altre risorse per arginare gli effetti della seconda ondata di pandemia. Ma la Cgil lancia già l’allarme sul possibile via libera aie chiede una proroga di tutte le misure d’emergenza per evitare «una ...