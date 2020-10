Coronavirus | Chalencon Gilet Gialli | ' Macron distrugge pmi e artigiani | protesta esploderà'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Con questa decisionedanneggerà ancora un po' di più l'economia francese. Il presidente francese continua ad applicare il suo piano di distruzione del Paese. Usa la Covid, questa pandemia che non è così grave come vogliono farci pensare, per placare la contestazione. Con queste misurerà una parte importante dell'economia, non la grande distribuzione e le grandi imprese, ma le pmi, gli, i negozi di vicinato, i teatri e i cinema, i bar e i ristoranti. Tutti luoghi che creano legami sociali saranno distrutti. Lain Francia sta per esplodere". A sostenerlo all'Adnkronos è Christophe Chalençon, il leader deiche a febbraio scorso aveva incontrato in Francia l'allora ...