Coronavirus, a Bergamo bar e ristoranti chiusi a mezzanotte

Bergamo, 15 ottobre 2020 - Chiusura dei bar e dei ristoranti alle 24 ; divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24 anche per esercizi commerciali, medie strutture di vendita e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo Coronavirus a Bergamo, in una settimana sette ricoverati in terapia intensiva: «Ma l’Ospedale è pronto» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Coronavirus, a Bergamo bar e ristoranti chiusi a mezzanotte

Il Comune alza l'asticella nel tentativo di prevenire qualunque tipo di assembramento e contenere la diffusione del virus ...

