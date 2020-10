Conte sfida i falchi Ue. Il Recovery Fund è la partita della vita. Oggi si apre il Consiglio europeo. Pesa l’incognita del bilancio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivare ad un accordo il prima possibile e scongiurare rinvii e ritardi nell’erogazione di quei 209 miliardi stanziati dal programma Next Generation Eu che l’Italia – ma non solo – in questo momento proprio non si può permettere. Queste sono le premesse con cui Giuseppe, incassato il voto il voto positivo del Parlamento sulle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si appresta a parteciparea Bruxelles al, dove i capi di Stato e governo si incontreranno formalmente per parlare di Brexit ma inebilmente anche dei fondi per la ripresa. Che di fatto sono congelati dopo che nelle scorse settimane il dialogo traUe e Parlamento si è arenato di fronte alle richieste di quest’ultimo di ...