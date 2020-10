Chi è il fidanzato di Enzo Miccio, l’affascinante Laurent (Di giovedì 15 ottobre 2020) Enzo Miccio, il famoso wedding planner da tre anni è fidanzato con un francese di nome Laurent ma si sa poco della sua vita. Enzo Miccio è uno dei più noto e acclamati wedding planner tanto che ha organizzato anche il matrimonio di Elettra Lamborghini e AfroJack. Concorrente di Pechino Express poco prima della pandemia aveva rivelato ai suoi follower chi è la persona con cui condivide la vita, si chiamata Laurent e stanno insieme da circe tre anni, dopo la fine della storia con Riccardo Marenghi, ha ritrovato il sorriso con Laurent. Non si sa molto sul compagno del re dei matrimoni che tiene alla sua privacy molto più di tanti personaggi famosi. Si sa solo che è francese e che vive a Parigi. Aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020), il famoso wedding planner da tre anni ècon un francese di nomema si sa poco della sua vita.è uno dei più noto e acclamati wedding planner tanto che ha organizzato anche il matrimonio di Elettra Lamborghini e AfroJack. Concorrente di Pechino Express poco prima della pandemia aveva rivelato ai suoi follower chi è la persona con cui condivide la vita, si chiamatae stanno insieme da circe tre anni, dopo la fine della storia con Riccardo Marenghi, ha ritrovato il sorriso con. Non si sa molto sul compagno del re dei matrimoni che tiene alla sua privacy molto più di tanti personaggi famosi. Si sa solo che è francese e che vive a Parigi. Aveva ...

