Botta e risposta tra Spadafora e Agnelli su Ronaldo e la violazione del protocollo

Leggi su giornal

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Si infiamma la polemica sul rispetto o meno da parte di Cristianodelle norme e dei protocolli per i positivi al coronavirus. Nella giornata di ieri il calciatore portoghese è tornato in Italia dopo l’emersione della sua positività al coronavirus con il gruppo della nazionale. Il giocatore ha fatto appena in tempo a rientrare in Italia prima della dichiarazione di stato di calamità del governo portoghese, che è scattata stanotte. Il ministro dello Sportha affermato che senza autorizzazioni della Autorità,ha violato ilanti-Covid. Poco dopo ha rispostodicendo che la Juventus rispetta ilfederale. Continua la guerra di attribuzione della validità delle norme da rispettare per non ...