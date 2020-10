Bakayoko: “Il Napoli può competere per lo Scudetto, ma vedremo più avanti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Primi giorni a Napoli per Tiemoué Bakayoko. Il nuovo arrivato ha parlato delle sue prime impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono in una grande squadra e in una grande città, con tanta storia. Quando si parla di Napoli, si pensa a Maradona. È un’icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo Scudetto, ma vedremo gara dopo gara”. Foto: Twitter Napoli L'articolo Bakayoko: “Il Napoli può ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Primi giorni aper Tiemoué. Il nuovo arrivato ha parlato delle sue prime impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono in una grande squadra e in una grande città, con tanta storia. Quando si parla di, si pensa a Maradona. È un’icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamoper lo, magara dopo gara”. Foto: TwitterL'articolo: “Ilpuò ...

