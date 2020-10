Allerta Meteo Puglia: codice arancione in Salento e nel Tarantino, previsti temporali con conseguente rischio idrogeologico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Allerta arancione per temporali nelle zone del Salento e dei Bacini del Lato e del Lenne (nel Tarantino), dalle ore 13.00 di oggi per le prossime 11 ore. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha diffuso l’Allerta poiche’ nelle zone in questione vi e’ rischio idrogeologico e idrologico. Sul resto della Puglia vi e’ Allerta gialla per gli stessi fenomeni.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020)pernelle zone dele dei Bacini del Lato e del Lenne (nel), dalle ore 13.00 di oggi per le prossime 11 ore. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha diffuso l’poiche’ nelle zone in questione vi e’e idrologico. Sul resto dellavi e’gialla per gli stessi fenomeni.L'articoloWeb.

