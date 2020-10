Whirlpool, stato di agitazione in tutta Italia: “Napoli non deve chiudere” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tensione al massimo tra gli operai Italiani della multinazionale Whirlpool. La chiusura del sito di Napoli riguarda tutti i lavoratori del Paese. stato di agitazione ai massimi livelli per la chiusura, prevista a fine mese, dello stabilimento di via Argine del quartiere Ponticelli. Il coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm annuncia così lo stato di agitazione in tutti i siti Italiani dell’azienda americana. Già a partire dal prossimo 22 ottobre, data del tavolo al ministero dello Sviluppo Economico tra azienda e Governo sulla vertenza dello stabilimento di Napoli Est, gli operai Italiani della multinazionale dell’elettrodomestico incroceranno le braccia e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tensione al massimo tra gli operaini della multinazionale. La chiusura del sito di Napoli riguarda tutti i lavoratori del Paese.diai massimi livelli per la chiusura, prevista a fine mese, dello stabilimento di via Argine del quartiere Ponticelli. Il coordinamento nazionaledi Fim, Fiom, Uilm annuncia così lodiin tutti i sitini dell’azienda americana. Già a partire dal prossimo 22 ottobre, data del tavolo al ministero dello Sviluppo Economico tra azienda e Governo sulla vertenza dello stabilimento di Napoli Est, gli operaini della multinazionale dell’elettrodomestico incroceranno le braccia e ...

