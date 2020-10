Uomini e donne anticipazioni: Sophie tra Nino e Marco, Davide chiude con Miriana (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova puntata di Uomini e donne, in onda questo pomeriggio (14 ottobre 2020) su Canale 5 a partire dalle 14.45.Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: IGNACIO scopre la tresca tra MARTA e ADOLFO!A centro studio troveremo Davide e Armando. Il tronista ha deciso di interrompere la frequentazione con Miriana, arrivata in trasmissione per potere conoscere entrambi. Il Donadei, non convinto alle intenzioni della donna, esorterà Miriana ad accomodarsi nel parterre over per poter corteggiare esclusivamente Armando. Intanto Sophie sembra essere soddisfatta dell’esterna fatta con Nino, seppur continui a provare attrazione per Marco. Gianluca invece proseguirà la conoscenza con Gabriella, cominciata nelle scorse ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova puntata di, in onda questo pomeriggio (14 ottobre 2020) su Canale 5 a partire dalle 14.45.Leggi anche: Il Segreto: IGNACIO scopre la tresca tra MARTA e ADOLFO!A centro studio troveremoe Armando. Il tronista ha deciso di interrompere la frequentazione con, arrivata in trasmissione per potere conoscere entrambi. Il Donadei, non convinto alle intenzioni della donna, esorteràad accomodarsi nel parterre over per poter corteggiare esclusivamente Armando. Intantosembra essere soddisfatta dell’esterna fatta con, seppur continui a provare attrazione per. Gianluca invece proseguirà la conoscenza con Gabriella, cominciata nelle scorse ...

