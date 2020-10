Ultime Notizie Roma del 14-10-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale mercoledì 14 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio all’indomani del Varo del nuovo dpcm le regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico che deve conciliare salute pubblica ed efficienza del servizio Oggi riunione preliminare al Ministero dei Trasporti e poi la conferenza delle regioni farà le sue valutazioni ministro della Salute speranza sottolinea che a differenza della prima Ondata ora il contagio in tutto il paese richiede soluzioni condivise le regioni spingono a che sulla didattica a distanza per decongestionare i trasporti ma con te sostiene Azzolina le scuole rimangono aperte possibili nuove misure sui trasporti prima della scadenza del nuovo dpcm sono intanto inserire i contagi ieri quasi 6000 contro i 4619 del giorno prima il momento le vittime ieri 41 in un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dailynews radiogiornale mercoledì 14 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio all’indomani del Varo del nuovo dpcm le regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico che deve conciliare salute pubblica ed efficienza del servizio Oggi riunione preliminare al Ministero dei Trasporti e poi la conferenza delle regioni farà le sue valutazioni ministro della Salute speranza sottolinea che a differenza della prima Ondata ora il contagio in tutto il paese richiede soluzioni condivise le regioni spingono a che sulla didattica a distanza per decongestionare i trasporti ma con te sostiene Azzolina le scuole rimangono aperte possibili nuove misure sui trasporti prima della scadenza del nuovo dpcm sono intanto inserire i contagi ieri quasi 6000 contro i 4619 del giorno prima il momento le vittime ieri 41 in un ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Buone notizie. Il comune riporta il decoro nella Scalina Latina di via Boccetta) è sta… - lucacicchelli : RT @InnoGenna: Ultime notizie sulla #ReteUnica -