Nonostante il Covid-19 continui a stringere in una morsa il mondo del calcio con i casi di positività che aumentano a dismisura, il Presidente dell' Uefa, Alexander Ceferin, assicura che Euro2020 si svolgerà regolarmente: "Stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo- ha spiegato a Sportscah.de- È una grande sfida, ma sono sicuro che la manifestazione si farà il prossimo anno". E potrebbe essereci addirittura il pubblico a riempire gli stadi di tutti i Paesi che ospiteranno la rassegna continentale: "Stiamo pensando a soluzioni senza pubblico, o con il 30%, 50%, 70% della capienza". Ceferin è fiducioso sulla ripresa del calcio Poi prosegue: "Se qualcuno mi avesse chiesto a febbraio se fossi ...

ZZiliani : Strano che Agnelli, presidente ECA e grande amico di Ceferin, presidente UEFA e padrino di una figlia di Andrea, no… - ZZiliani : L’UOMO DEL GIORNO. Aleksander Ceferin, presidente UEFA e massimo esportatore di Covid-19 in Europa. - ParticipioPart : Uefa, nella persona di Ceferin, per l’assurda pretesa di far disputare la nation league in un periodo simile -Cambi… - periodicodaily : Uefa, Ceferin: “Euro 2020 si farà e con il pubblico sugli spalti” - mauriziogetuli : RT @ZZiliani: Strano che Agnelli, presidente ECA e grande amico di Ceferin, presidente UEFA e padrino di una figlia di Andrea, non gli abbi… -