The Crown | la principessa Margaret raccontata dalla “sua” doppiatrice

Il principe William nella quarta edizione di "The Crown" sfoglia la gallery «The Crown e la principessa Margaret? Ho adorato la principessa» ammette Jolanda Granato intervistata da God Save The Queen, il podcast gratuito di Io Donna dedicato ai reali d'Inghilterra online ogni lunedì. Speaker pubblicitaria ed esperta doppiatrice, Jolanda, 45 anni, ha prestato la sua voce alla giovane Margaret d'Inghilterra nelle prime due stagioni di The Crown: «Ho ...

