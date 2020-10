Su metro e bus si continua a viaggiare all'80% (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il ragionamento per blindare l’adeguatezza oggi di uno schema deciso a inizio settembre, quando i contagi erano nettamente più bassi rispetto alla cifra record di 7.332 toccata nelle ultime 24 ore, lo fa Paola De Micheli in Parlamento. Un’ora prima della riunione in videoconferenza con i rappresentanti delle Regioni che appena due giorni fa, durante la concitata scrittura del nuovo Dpcm, erano arrivati al punto di chiedere la chiusura delle scuole a causa dell’affollamento sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Eccolo il ragionamento della ministra dei Trasporti: “Il monitoraggio eseguito a fine settembre, a seguito della riapertura delle scuole, ha rilevato che l’utilizzo dei mezzi di trasporto si attesta a -50% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che generalmente viene rispettata, anche durante le ore di punta mattutine e pomeridiane, la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il ragionamento per blindare l’adeguatezza oggi di uno schema deciso a inizio settembre, quando i contagi erano nettamente più bassi rispetto alla cifra record di 7.332 toccata nelle ultime 24 ore, lo fa Paola De Micheli in Parlamento. Un’ora prima della riunione in videoconferenza con i rappresentanti delle Regioni che appena due giorni fa, durante la concitata scrittura del nuovo Dpcm, erano arrivati al punto di chiedere la chiusura delle scuole a causa dell’affollamento sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Eccolo il ragionamento della ministra dei Trasporti: “Il monitoraggio eseguito a fine settembre, a seguito della riapertura delle scuole, ha rilevato che l’utilizzo dei mezzi di trasporto si attesta a -50% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che generalmente viene rispettata, anche durante le ore di punta mattutine e pomeridiane, la ...

