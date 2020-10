Sottosegretario Zampa: «La bolla stile NBA era stata proposta» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sandra Zampa ha parlato della situazione del nostro calcio Sandra Zampa, Sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato ad Agorà Rai Tre della situazione del calcio italiano attaccato dal Covid-19. «La capacità di tenuta dipende dai comportamenti. Se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre di calcio non avrebbero dei giocatori contagiati, quindi avrebbero una situazione migliore. Se si continua così, alla fine si giocherà con le giovanili. La proposta iniziale che era stata fatta, un po’ simile a quella dell’Nba, prevedeva che i giocatori vivessero in una bolla settica, cioè che partendo tutti in condizioni di salute ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sandraha parlato della situazione del nostro calcio Sandraal Ministero della Salute, ha parlato ad Agorà Rai Tre della situazione del calcio italiano attaccato dal Covid-19. «La capacità di tenuta dipende dai comportamenti. Se fosseaccettata lamolto rigorosa che erafatta inizialmente, oggi le squadre di calcio non avrebbero dei giocatori contagiati, quindi avrebbero una situazione migliore. Se si continua così, alla fine si giocherà con le giovanili. Lainiziale che erafatta, un po’ simile a quella dell’Nba, prevedeva che i giocatori vivessero in unasettica, cioè che partendo tutti in condizioni di salute ...

Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato ad Agorà Rai Tre della situazione del calcio italiano attaccato dal Covid-19. «La capacità di tenuta dipende dai comportamenti. Se ...

"La capacità di tenuta dipende dai comportamenti. Se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre ...

