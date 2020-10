Roma, Smalling: “Io capitano? La fascia è di Dzeko, un leader” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Io con la fascia di capitano? La Roma ha già un grande capitano come Edin Dzeko. La squadra ha bisogno di un leader in campo e fuori. E voglio lavorare su questo aspetto migliorando il mio italiano“. Lo ha dichiarato Chris Smalling nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo acquisto della Roma a proposito delle richieste di alcuni tifosi giallorossi di far indossare la fascia al centrale inglese Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Io con ladi? Laha già un grandecome Edin. La squadra ha bisogno di un leader in campo e fuori. E voglio lavorare su questo aspetto migliorando il mio italiano“. Lo ha dichiarato Chrisnel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo acquisto dellaa proposito delle richieste di alcuni tifosi giallorossi di far indossare laal centrale inglese

