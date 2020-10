Reggio Emilia, operaio cade da otto metri d'altezza: morto sul colpo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) commenta ansa Un operaio di 62 anni è morto cadendo da otto metri di altezza mentre stava eseguendo alcuni lavori sull'impianto elettrico di un capannone. E' successo in un'azienda di Poviglio, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) commenta ansa Undi 62 anni èndo dadimentre stava eseguendo alcuni lavori sull'impianto elettrico di un capannone. E' successo in un'azienda di Poviglio, in ...

