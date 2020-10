Omicidio Pamela Mastropietro, Pg: confermare ergastolo a Oseghale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Omicidio Pamela Mastropietro, Oseghale condannato all’ergastolo. Al via il processo in Corte d’assise d’appello. MACERATA – Torna in aula il caso legato all’Omicidio di Pamela Mastropietro, la giovane di Macerata brutalmente uccisa e fatta a pezzi. In occasione del processo in Corte d’assise d’appello, il Pg ha chiesto che venga confermata la condanna all’ergastolo per Oseghale. Omicidio Pamela Mastropietro, Pg chiede di confermare la condanna In occasione del processo in Corte d’assise d’appello, il Pg ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)condannato all’. Al via il processo in Corte d’assise d’appello. MACERATA – Torna in aula il caso legato all’di, la giovane di Macerata brutalmente uccisa e fatta a pezzi. In occasione del processo in Corte d’assise d’appello, il Pg ha chiesto che venga confermata la condanna all’per, Pg chiede dila condanna In occasione del processo in Corte d’assise d’appello, il Pg ha chiesto la conferma della condanna all’con ...

