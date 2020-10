Nuova linea elettrica di Terna collega Capri alla terraferma. Conte: "Segnale forte" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Nuova linea elettrica Capri-Sorrento-Torre Annunziata è “una infrastruttura concreta con un forte valore simbolico per il Paese nella fase di rilancio che stiamo vivendo, un Segnale forte e vigoroso che lanciamo all’intera comunità”.Così il Premier Giuseppe Conte, giunto in elicottero a Capri per partecipare all’inaugurazione della Nuova linea elettrica, realizzata da Terna, che collega l’isola alla terraferma.L’ investimento complessivo è di 150 milioni di euro. La Nuova linea elettrica, realizzata con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La-Sorrento-Torre Annunziata è “una infrastruttura concreta con unvalore simbolico per il Paese nella fase di rilancio che stiamo vivendo, une vigoroso che lanciamo all’intera comunità”.Così il Premier Giuseppe, giunto in elicottero aper partecipare all’inaugurazione della, realizzata da, chel’isola.L’ investimento complessivo è di 150 milioni di euro. La, realizzata con ...

Roma : #RomaInforma 13 ottobre 2020 - Parte la nuova linea bus elettrica - Am_Parente : L'Italia ha, hic et nunc, necessità di accedere ai Fondi del #Mes per utilizzare queste risorse della nuova linea d… - virginiaraggi : Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapi… - ottovanz : RT @Am_Parente: L'Italia ha, hic et nunc, necessità di accedere ai Fondi del #Mes per utilizzare queste risorse della nuova linea di credit… - Affaritaliani : Nuova linea elettrica Capri-Sorrento, Donnarumma (Terna): 'Opera storica' -