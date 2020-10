Nuova data per The Americans su Prime Video, i migliori episodi per una maratona lampo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il caos dell’annuncio e del rinvio di settembre, l’arrivo di The Americans su Prime Video è finalmente ufficiale: lo spy thriller di Joe Weisberg sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon dal 22 ottobre 2020. Davvero una buona notizia per chiunque debba ancora scoprire una tra le serie tv più celebrate del decennio, un racconto esaltante e multisfaccettato delle vicende di Elizabeth e Philip Jennings, spie russe del KGB in missione sotto copertura a Washington durante gli spinosi anni della guerra fredda. Ritrovare questo inestimabile gioiello della serialità è una scommessa già vinta anche per chi è legato da anni alle precarie vite dei Jennings. Eppure trovare il tempo per un rewatch completo nel quadro sempre più ricco delle nuove uscite di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il caos dell’annuncio e del rinvio di settembre, l’arrivo di Thesuè finalmente ufficiale: lo spy thriller di Joe Weisberg sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon dal 22 ottobre 2020. Davvero una buona notizia per chiunque debba ancora scoprire una tra le serie tv più celebrate del decennio, un racconto esaltante e multisfaccettato delle vicende di Elizabeth e Philip Jennings, spie russe del KGB in missione sotto copertura a Washington durante gli spinosi anni della guerra fredda. Ritrovare questo inestimabile gioiello della serialità è una scommessa già vinta anche per chi è legato da anni alle precarie vite dei Jennings. Eppure trovare il tempo per un rewatch completo nel quadro sempre più ricco delle nuove uscite di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova data Visite al Carmine per la Terza età, nuova data disponibile piacenzasera.it Nuova data a Bitonto per lo spettacolo “Perché Restare” di Enrico Caruso

Ripartono gli eventi nella suggestiva location di Cultura Panoramica nel centro antico di Bitonto con lo spettacolo Perché Restare di e con Enrico Caruso. Frutto di una collaborazione della dinamica a ...

Salvatore Falconieri: “Sarò ancora segretario del Pd di Nardò”

NARDO’ (Lecce) – Dopo le dimissioni nell’agosto scorso, l’avvocato neretino rientra nel Partito Democratico. A convincerlo, ieri 12 ottobre nel corso di una riunione, la segreteria cittadina del ...

