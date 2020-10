Momento difficile per Alessandro Borghese? Il post che incuriosisce (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Borghese fa preoccupare per via del suo ultimo post. Lo chef comunica il suo bisogno di sorrisi, cosa sarà successo? Oggi è uno degli chef più apprezzati e seguiti del panorama italiano, non solo in tv e nei suoi ristoranti ma anche sui social con 1,8 milioni di followers che lo seguono. Parliamo di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 14 ottobre 2020)fa preoccupare per via del suo ultimo. Lo chef comunica il suo bisogno di sorrisi, cosa sarà successo? Oggi è uno degli chef più apprezzati e seguiti del panorama italiano, non solo in tv e nei suoi ristoranti ma anche sui social con 1,8 milioni di followers che lo seguono. Parliamo di … L'articolo proviene da YesLife.it.

Mov5Stelle : Puntiamo sull’ambiente per cambiare l’Italia e lo facciamo pensando al presente, ma soprattutto al futuro. Lo fac… - AnitaRus3 : RT @55Flavia17: @Anna19725 @canyaman1989 @canyaman1989 Sarebbe stato un Signore anche se avesse ringraziato o speso una parola buona per @… - Davide_744 : RT @lapoelkann_: Sei un Vero Guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Un Grande Abbraccio Amico Mio ??. Rimettiti Presto… - LonghiAlicee : RT @spnlnv: è da quando sono nato che sento dire dall’oroscopo “cancro: sarà un periodo difficile e faticoso, ma arriverà il tuo momento”… - VCopppla : RT @IlConte50919IT: 20/08/2019 Il momento è duro, difficile, doloroso, ma @GiuseppeConteIT tira fuori tutta la sua grinta, dimostra di ess… -