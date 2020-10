Massimo Galli ricorda che qualcuno «parlava di virus indebolito» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non un sassolino, ma un macigno. È quello che si è voluto togliere dalla scarpa il professor Massimo Galli in collegamento con CartaBianca (su Rai3). Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano ha sottolineato come la situazione endemica che stiamo vivendo oggi in Italia sia frutto di alcuni comportamenti errati. E le responsabilità, secondo lui, sono anche di chi nei mesi scorsi ha fatto passare il messaggio di «virus indebolito», portando molte persone a pensare che il problema non fosse così serio. Ma una pandemia ha dinamiche ben precise e quelle sottovalutazioni stanno presentando ora il conto. LEGGI ANCHE > Massimo Galli spiega perché non si possono minimizzare i nuovi casi Covid ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non un sassolino, ma un macigno. È quello che si è voluto togliere dalla scarpa il professorin collegamento con CartaBianca (su Rai3). Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano ha sottolineato come la situazione endemica che stiamo vivendo oggi in Italia sia frutto di alcuni comportamenti errati. E le responsabilità, secondo lui, sono anche di chi nei mesi scorsi ha fatto passare il messaggio di «», portando molte persone a pensare che il problema non fosse così serio. Ma una pandemia ha dinamiche ben precise e quelle sottovalutazioni stanno presentando ora il conto. LEGGI ANCHE >spiega perché non si possono minimizzare i nuovi casi Covid ...

