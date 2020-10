L’epoca in cui ci siamo fatti convincere che l’adulterio sia una tragedia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa è una storia d’adulterio. No: questa è una storia di cliché adulteri. No: questa è una storia di differenze culturali. Insomma: è la storia di come cambiano le storie di corna. Dominic West era il marito cornificatore di The Affair, il Rashomon delle corna che guardammo alla tv una vita fa, forse ve ne ricordate. In The Affair lui – romanziere con più ambizione che talento, marito frustrato dal fatto che la moglie fosse più ricca di lui, genero invidioso del maggior successo come scrittore del suocero – metteva in atto entrambe le modalità fisse dell’adulterio standard: prima il fare dell’amante una nuova moglie (che presto non sopporterai più in quanto moglie, e tradirai in quanto moglie); e poi il tornare dalla prima moglie supplicando perdono (il figliol prodigo era chiaramente un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa è una storia d’adulterio. No: questa è una storia di cliché adulteri. No: questa è una storia di differenze culturali. Insomma: è la storia di come cambiano le storie di corna. Dominic West era il marito cornificatore di The Affair, il Rashomon delle corna che guardammo alla tv una vita fa, forse ve ne ricordate. In The Affair lui – romanziere con più ambizione che talento, marito frustrato dal fatto che la moglie fosse più ricca di lui, genero invidioso del maggior successo come scrittore del suocero – metteva in atto entrambe le modalità fisse dell’adulterio standard: prima il fare dell’amante una nuova moglie (che presto non sopporterai più in quanto moglie, e tradirai in quanto moglie); e poi il tornare dalla prima moglie supplicando perdono (il figliol prodigo era chiaramente un ...

